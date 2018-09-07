Что делать, когда любимая работа надоела

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Шесть советов, как справиться с рутиной и скукой PhotoXPress

Подобные вопросы особенно терзают специалистов среднего возраста, которые пытаются получать удовлетворение от работы, лавируя между домашними обязанностями и необходимостью зарабатывать. Какие действия нужно предпринять, чтобы почувствовать профессиональное удовлетворение? Как бороться с тусклостью и утомительностью трудовых будней? И что делать, если настало время для решительных перемен?

Что говорят эксперты

Кризис середины карьеры не просто эпизодическая фрустрация или «особенно тяжелый рабочий проект», который вас истощает, это затянувшееся состояние под названием «Кажется, я что-то упускаю», поясняет доцент кафедры организационного поведения бизнес-школы INSEAD Джанпьеро Петрильери. По его словам, такой тип профессионального недовольства – распространенное явление среди сотрудников среднего возраста. Даже успешные люди не обладают иммунитетом к подобным чувствам, считает коуч и автор нескольких книг Уитни Джонсон. Они спрашивают себя: «Действительно ли это то, чем я хочу заниматься?» Ниже поговорим о том, что нужно делать в таких ситуациях.

Переосмыслите проблему