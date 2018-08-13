Менеджмент / Управление
Статья опубликована в № 4629 от 13.08.2018 под заголовком: Боссы не умеют хвалить

Начальники не умеют хвалить сотрудников

Три самые оскорбительные формы мотивации
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Во время выступлений перед большими аудиториями на тему лидерства я часто задаю вопрос: «Кто из вас получал от начальника обидные комплименты?» Всегда, без исключений, более двух третей присутствующих поднимают руки. Когда я пытаюсь выяснить, что людям кажется обидным в похвале начальника, то чаще всего слышу ответы вроде: «Он говорил неискренне» или «Он не понимал, о чем говорит».

Когда лидеры применяют очередную мотивационную технику, о которой прочитали в книге по менеджменту или в журнале, люди сразу чувствуют неискренность их слов. Со стороны кажется, будто руководитель мысленно поставил галочку в графе «Мотивировал сотрудника». Невозможно мотивировать людей, если они не хотят этого. Люди сами решают, когда выложиться по полной, сделать больше, чем от них ожидают, и предложить радикальные идеи. Единственное, что могут сделать лидеры, – это создать условия, в которых другие делают выбор (или не делают) в пользу мотивации.

Очень немногие менеджеры понимают это, именно поэтому и существует значительный разрыв между их усилиями и результатами. Исследование более чем 200 000 работников, проводившееся в течение 10 лет, показало, что 79% сотрудников, уволившихся с работы, называют основной причиной отсутствие признания их заслуг. А согласно отчету Института Гэллапа за 2017 г., всего 21% опрошенных согласны, что руководители мотивируют сотрудников на выдающиеся результаты. Вот три наиболее оскорбительные формы «мотивации», которые применяют менеджеры, и три прекрасно работающих альтернативных подхода.

Похвала мимоходом

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