Менеджмент / Управление
Статья опубликована в № 4622 от 02.08.2018 под заголовком: Десять квалификационных пунктов

Как стимулировать сотрудников к повышению квалификации

Чек-лист для работодателей из 10 пунктов
Виктория Петрова, председатель экспертного совета компании «ЛюдиPeople»
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Любой работодатель мечтает, чтобы его сотрудники повышали квалификацию, причем добровольно, а не под принуждением. Но, как показывает практика, работодателям непросто создать такие системы обучения, оценки и мотивации персонала, чтобы люди стремились расти профессионально. Вот чек-лист для компаний.

1. Чью именно квалификацию нужно повышать? Не имеет смысла вкладывать ресурсы в профессиональный рост сотрудников, выполняющих стандартные, отработанные годами операции. Лучше не переучивать их, а добиться от них качественной работы.

2. Если сотрудники уже имеют достаточную квалификацию, нужно ли вообще их развивать? Нужно – чтобы соответствовать требованиям завтрашнего дня. Сотрудники должны расширять профессиональный кругозор, интересоваться профессией, чтобы не застрять в дне сегодняшнем.

3. Нужно ли учить всех поголовно? Очень часто от руководителей компаний можно услышать: мы хотим обучать всех, но это дорого, поэтому не будем учить никого. Такой подход не годится. Необходимо выделить ключевые группы сотрудников, от которых зависят результаты бизнеса и которым развитие необходимо в первую очередь. Это кадровое ядро организации. Критерии отбора: близость к основным бизнес-процессам и производственным технологиям, контроль ключевых ресурсов, непосредственное влияние на устойчивость бизнеса.

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