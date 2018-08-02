Как стимулировать сотрудников к повышению квалификации
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Любой работодатель мечтает, чтобы его сотрудники повышали квалификацию, причем добровольно, а не под принуждением. Но, как показывает практика, работодателям непросто создать такие системы обучения, оценки и мотивации персонала, чтобы люди стремились расти профессионально. Вот чек-лист для компаний.
1. Чью именно квалификацию нужно повышать? Не имеет смысла вкладывать ресурсы в профессиональный рост сотрудников, выполняющих стандартные, отработанные годами операции. Лучше не переучивать их, а добиться от них качественной работы.
2. Если сотрудники уже имеют достаточную квалификацию, нужно ли вообще их развивать? Нужно – чтобы соответствовать требованиям завтрашнего дня. Сотрудники должны расширять профессиональный кругозор, интересоваться профессией, чтобы не застрять в дне сегодняшнем.
3. Нужно ли учить всех поголовно? Очень часто от руководителей компаний можно услышать: мы хотим обучать всех, но это дорого, поэтому не будем учить никого. Такой подход не годится. Необходимо выделить ключевые группы сотрудников, от которых зависят результаты бизнеса и которым развитие необходимо в первую очередь. Это кадровое ядро организации. Критерии отбора: близость к основным бизнес-процессам и производственным технологиям, контроль ключевых ресурсов, непосредственное влияние на устойчивость бизнеса.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}