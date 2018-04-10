Почему наставничество часто только формальность
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Большинство крупных промышленных предприятий уверяет, что у них действует система наставничества. На конкурс лучших практик на форуме «Наставник» поступило больше 1000 заявок. В шорт-лист программ наставничества на производстве вошло 15 компаний, победили «Северсталь», Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, группа ЧТПЗ) и «Щекиноазот». Гендиректор Агентства стратегических инициатив (организатора конкурса) Светлана Чупшева объяснила, что эксперты оценивали, насколько эти практики воспроизводимы, регламентированы ли они в нормативных документах компании и результативны ли.
«Ведомости» обратились за комментариями в 15 компаний из шорт-листа и в пять компаний, не участвовавших в конкурсе: Сбербанк, X5 Retail Group, банк «Русский стандарт», Объединенную авиастроительную корпорацию и Ford Sollers. Ответы по существу дали 10 компаний, из них шесть сообщили, каковы вознаграждения наставников, и две привели показатели эффективности программ. У нежелания хвастаться результатами есть причины.
С советского времени
В «Северстали» наставничество существует полвека. Геннадий Силантьев, водопроводчик доменной печи Череповецкого металлургического комбината (входит в «Северсталь»), обучает подопечных 27 из своих 32 лет работы на предприятии. «У нас так заведено, и в 1986 г., когда я приехал на комбинат по комсомольской путевке, у меня тоже был наставник, – рассказывает Силантьев. – Мы готовим себе напарников». По словам Силантьева, каждый новый рабочий на первые полгода становится учеником и получает стипендию в 15 000 руб., в штат его берут только после успешной сдачи экзаменов.
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