Путин утвердил знак отличия «За наставничество»
Президент Владимир Путин учредил знак отличия для наставников. Соответствующий указ о знаке отличия «За наставничество» опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Такая награда согласно документу достанется лучшим наставникам молодых людей. Претендовать на награду смогут «квалифицированные работники промышленности и сельского хозяйства, транспорта, инженерно-технические работники, государственные и муниципальные служащие, учителя, преподаватели и другие работники образовательных организаций, врачи, работники культуры и деятели искусства за личные заслуги на протяжении не менее пяти лет».
Знак отличия представляет собой круглую медаль из серебра с позолотой диаметром 32 мм. По окружности знака изображен венок из пшеничных колосьев золотого цвета. На лицевой стороне – восходящее солнце, на фоне которого расположены стилизованные символические изображения атома, книги, шестеренки, циркуля и лиры серебристого цвета.
На оборотной стороне знака отличия – надпись «За наставничество» и номер знака отличия.
С 13 по 15 февраля в Москве на ВДНХ состоялся форум «Наставник». На встрече с участниками форума глава государства поддержал идею возрождения почетного звания «Заслуженный наставник России».