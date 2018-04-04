Пять способов защиты от переманивания сотрудников

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Переманить лучшие кадры реально из любой компании – хедхантеру достаточно сделать сотруднику выгодное коммерческое предложение, предложить лучшие условия и посулить развитие в профессиональной сфере. Хедхантеры любят настоящих профессионалов. Чаще всего они интересуются руководителями, маркетологами, коммерческими директорами, директорами по персоналу и основателями стартапов. Потому что эти люди имеют опыт организации с нуля; знают, как захватить долю рынка; умеют мыслить системно и налаживать бизнес-процессы; наконец, они трудоголики. Если человек занимает высокую должность, успешно продвигается по службе, внес весомый личный вклад в финансовые результаты компании, известен на рынке и хорошо зарабатывает, рекрутеры выйдут на него рано или поздно. Еще ценнее, если он к тому же успел поработать в международных компаниях, имеет степень МВА и знает иностранные языки. Что делать работодателю, чтобы ловкие хедхантеры не увели у него лучших сотрудников?

Непреодолимой преграды создать невозможно, но можно существенно снизить вероятность контакта. Для этого надо:

1. Ограничить общение ценного специалиста с прессой. Многие компании запрещают ведущим специалистам общаться с журналистами, и правильно делают. Ведь часто рекрутеры находят кандидатов, просто набрав в поисковой системе запрос «По словам директора компании АВС», и, если этот директор когда-либо давал комментарии, его имя появится в поисковой выдаче. Все общение должен взять на себя пресс-секретарь или директор по персоналу.

2. Свести к минимуму упоминания компании как работодателя в социальных сетях. Лучший вариант – внедрение корпоративного правила, которое не позволяет раскрывать место работы публично. Нужно постоянно за этим следить. Если ваш сотрудник раскрыл должность в соцсетях, отругать и запретить – не самая лучшая тактика. Лучше пригласить его на беседу и дать понять, что руководство не одобряет подобные шаги, но очень ценит его как специалиста и готово предложить ему определенный бонус за отказ от подобных действий.