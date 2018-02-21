Менеджмент / Карьера
Статья опубликована в № 4513 от 21.02.2018 под заголовком: Компании нанимают на работу резервистов

Работодателям нужны «серебряные призеры»

Почему компании охотятся за кандидатами, которым раньше сами же отказали в работе
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В условиях жесткой конкуренции на рынке труда преимущества получают так называемые серебряные призеры. Этот термин применим не только к спортсменам: некоторые работодатели называют так кандидатов на трудоустройство, которые успешно прошли все этапы отбора, но так и не получили место: в последний момент компания наняла кого-то другого. В условиях дефицита кадров на рынке труда США компаниям трудно закрывать некоторые вакансии и многие из них отслеживают карьеру и пытаются переманить к себе не только «серебряных», но даже «бронзовых призеров».

База призеров

«Раньше данные о таких кандидатах не хранились, а сейчас компании заинтересованы в том, чтобы быстро перестроиться и найти для такого соискателя другую позицию на предприятии», – рассказывает Курт Хайккинен, генеральный директор фирмы Montage, специализирующейся на технологиях рекрутинга.

Компания Jobvite, занимающаяся разработкой программного обеспечения для подбора персонала, в 2017 г. опросила более 800 американских рекрутеров и менеджеров по найму: 88% респондентов сообщили, что приглашали «серебряных призеров» на другие вакансии в своей компании. Годом ранее только 59% участников аналогичного опроса говорили, что брали таких кандидатов на заметку, чтобы поддерживать с ними связь и рассматривать их при подборе специалистов на другие позиции.

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