Работодателям нужны «серебряные призеры»

Почему компании охотятся за кандидатами, которым раньше сами же отказали в работе

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Варвара Гранкова

В условиях жесткой конкуренции на рынке труда преимущества получают так называемые серебряные призеры. Этот термин применим не только к спортсменам: некоторые работодатели называют так кандидатов на трудоустройство, которые успешно прошли все этапы отбора, но так и не получили место: в последний момент компания наняла кого-то другого. В условиях дефицита кадров на рынке труда США компаниям трудно закрывать некоторые вакансии и многие из них отслеживают карьеру и пытаются переманить к себе не только «серебряных», но даже «бронзовых призеров».

База призеров

«Раньше данные о таких кандидатах не хранились, а сейчас компании заинтересованы в том, чтобы быстро перестроиться и найти для такого соискателя другую позицию на предприятии», – рассказывает Курт Хайккинен, генеральный директор фирмы Montage, специализирующейся на технологиях рекрутинга.

Компания Jobvite, занимающаяся разработкой программного обеспечения для подбора персонала, в 2017 г. опросила более 800 американских рекрутеров и менеджеров по найму: 88% респондентов сообщили, что приглашали «серебряных призеров» на другие вакансии в своей компании. Годом ранее только 59% участников аналогичного опроса говорили, что брали таких кандидатов на заметку, чтобы поддерживать с ними связь и рассматривать их при подборе специалистов на другие позиции.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам с любых устройств

Свежий номер в разделе «Газета»

Возможность комментировать статьи

Общее избранное на всех устройствах

Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями Подарки для годовых подписчиков {{gift}}