Новый трудовой ресурс – рабочий с дипломом вуза

Все больше специалистов с высшим образованием становятся поварами и автомеханиками

Статья опубликована в № 4504 от 08.02.2018 под заголовком: Слесари с дипломом вуза

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Варвара Гранкова

Каждый пятый работник умственного труда готов пойти в рабочие, если будет гарантия трудоустройства, показал опрос 10 642 специалистов с высшим образованием. Опрос проводила служба исследований HeadHunter. Самые популярные у белых воротничков рабочие специальности – кондитер, пекарь или повар. За ними следуют специальности автомеханика или автослесаря, швеи и электрика. В десятку самых привлекательных для работников с высшим образованием профессий входят столяры-краснодеревщики, наладчики, операторы конвейера и механики.

Лишь 18% респондентов – белых воротничков твердо ответили, что не собираются менять род деятельности. «Ведомости» выясняли, что это за новый трудовой ресурс, насколько он многочислен и способен ли решить проблему дефицита рабочих кадров в России.

Слишком много дипломов

В России сейчас примерно 50% экономически активного населения имеет высшее образование, по данным Росстата. Высшее образование в России сегодня стало социальной нормой, говорится в докладе Boston Consulting Group (BCG) «Россия 2025 – от кадров к талантам». Например, 14% российских продавцов и охранников имеют высшее образование. Но трудовая функция большинства занятых не требует высшего образования.

По данным опроса, белые воротнички хотят освоить рабочие специальности ради профессионального роста и увеличения дохода (51% респондентов). Они думают, что, став рабочими, смогут заработать больше, нежели в офисе. 32% респондентов говорят, что идут в рабочие, чтобы заниматься любимым делом.

Хороший автослесарь, монтажник, фрезеровщик, крановщик в Москве может получать в районе 60 000–80 000 руб. в месяц (в регионах на 15–20% ниже), а начинающий юрист – 20 000 руб. в месяц, говорит Илья Ильин, коммерческий директор кадрового агентства Kelly Services.

Рабочая карьера

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам с любых устройств

Свежий номер в разделе «Газета»

Возможность комментировать статьи

Общее избранное на всех устройствах

Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями Подарки для годовых подписчиков {{gift}}