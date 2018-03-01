Грубость начальства и коллег снижает производительность труда

Даже если сотрудник не участник, а лишь свидетель грубой перепалки или начальственного разноса

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Варвара Гранкова

Если сотрудник с утра стал свидетелем грубой перепалки, даже не участником, его производительность труда может упасть на весь день – таковы результаты нового исследования команды ученых под руководством Эндрю Волума, старшего преподавателя менеджмента в Университете Северной Каролины.

Это далеко не первое исследование серьезности последствий грубости на работе, и их число постоянно растет. В своей предыдущей работе Волум и его соавторы показали, что хамство (часто определяемое исследователями как девиантное поведение низкой интенсивности с неопределенными намерениями причинить вред) так же заразно, как вирусные простудные заболевания.

Враждебный мир

Около 98% сотрудников сталкиваются с неучтивостью на работе, при этом 50% признают, что сами участвуют в обмене колкостями с коллегами минимум раз в неделю, показало исследование Волума в 2013 г.

Более того, почти каждый человек, ставший жертвой грубости со стороны своего руководителя, может выступать переносчиком этого «вируса», срывая раздражение от несправедливости на своих подчиненных или коллегах. Есть и другие исследования, которые свидетельствуют о том, что потеря мотивации сотрудниками из-за грубости начальства или коллег может оборачиваться рассеянностью и срывами сроков выполнения проектов, т. е. серьезными потерями для компании.

В своей последней работе, опубликованной в Journal of Applied Psychology, Волум и его коллеги установили, что, если человек с утра просто станет свидетелем чьей-то грубости, это может испортить ему весь день, заставив видеть мир в черном цвете.

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