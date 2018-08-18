Как найти смысл в работе

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Варвара Гранкова

Замечательная статья The New York Times, написанная в 2007 г., повествует о 20-м ежегодном «Поединке операторов», так называемой отстойной олимпиаде – соревновании работников очистных сооружений Нью-Йорка. Во время турнира участники демонстрируют мастерство и часто делают это с большим воодушевлением. Комиссар департамента по защите окружающей среды Нью-Йорка Эмили Ллойд так высказалась о работе участников: «Это тяжелое дело. Часто неприятное. И они великолепно с ним справляются». Читая статью, замечаешь, как гордятся участники своей деятельностью и как стремятся выполнять свою работу хорошо.

Почему некоторым людям очень хорошо платят, они работают в роскошных условиях, но чувствуют внутри пустоту, в то время как другие работают на очистных сооружениях Нью-Йорка и испытывают удовлетворение? Частично ответ заключается в цели. Большинство людей создают себе цель, а не находят ее. Работа изо дня в день с ощущением цели требует волевых усилий, для которых необходимы вдумчивость и практика. Наблюдая за друзьями и коллегами, годами работающими кто с целью, а кто – без, я могу предложить несколько советов, которые помогут сознательно наделить свою работу целью независимо от того, кем вы работаете.

Свяжите работу со служением. Учась в магистратуре, я однажды слышал, как бывший гендиректор производителя медицинского оборудования Medtronic Билл Джордж демонстрировал важность работы сотрудников для пациентов на ежегодном собрании. К примеру, он пригласил человека, чью жизнь спас дефибриллятор, выпущенный компанией, и тот рассказывал, как работа сотрудников помогла ему.

Не у всех работа связана с ситуациями жизни и смерти, но каждый из нас кому-то служит. Учителя, например, ежедневно видят, как формируются молодые жизни, и могут представить себе, какое влияние они оказывают на них в долгосрочной перспективе. Кому служите вы? Связав свою повседневную работу осознанно и конкретно с людьми, которым мы служим, мы можем найти в ней цель.