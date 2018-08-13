Почему вредно много работать

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Эффективность вашей работы не зависит от количества проведенного на работе времени Варвара Гранкова

Каждый год с мая по сентябрь все 54 сотрудника чикагской компании, разработчика web-приложений Basecamp, трудятся четыре дня в неделю – всего 32 ч. В другие месяцы года у них обычная пятидневная неделя.

«Этого времени хватает, чтобы справиться со всеми делами на отлично. Больше нам ничего не надо от сотрудников, – говорит Джейсон Фрид, соучредитель фирмы. – Работать по 50, 60, 70 или более часов в неделю нет необходимости. На самом деле, если у вас трудовая неделя продолжается 50, 60 или 70 с лишним часов, это управленческая проблема».

Летний объем работ компании должен соответствовать сокращенным часам, утверждает Фрид, в противном случае преимуществ сокращенной недели, таких как полное восстановление сил после работы, больше времени на семью и хобби, сотрудники не почувствуют. Его философия перекликается с новым исследованием, которое обнаружило, что длинная неделя – не просто дополнительные рабочие часы, безвредные для физического и психического здоровья сотрудников. Она означает также повышенную интенсивность работы – сжатые сроки и напряженный темп. Исследование показало, что чересчур интенсивная работа вредит карьере – потому что слишком длительное рабочее время и чрезмерная интенсивность труда контрпродуктивны и снижают качество работы.

Авторы исследования Аргиро Августаки, доцент кафедры менеджмента в ESCP Europe, и Ханс Франкорт, старший преподаватель стратегии в Cass Business School, проанализировали данные о 51 895 сотрудниках, выбранных случайным образом из 36 европейских стран. Они изучали интегральное влияние трудовых усилий на самочувствие и карьеру сотрудников. Выводы: высокая интенсивность работы (определяемая как уровень усилий, прилагаемых для выполнения заданий в единицу рабочего времени) чаще приводит к неблагоприятным результатам, чем сверхурочная работа.