Как защитить лучших сотрудников от выгорания

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Варвара Гранкова

Немногим более года назад высокоэффективному специалисту в одной из крупнейших технологических компаний (назовем его Сантьяго) предоставили возможность, от которой такие люди, как он, не отказываются. Сантьяго предложили стать руководителем проекта, в котором он был крайне заинтересован. Директор сказал ему: «Ты болеешь за этот проект, возглавь его». Так Сантьяго и сделал, и, казалось, все идет хорошо, хотя параллельно он планировал крупное мероприятие в масштабах всей компании, за которое взялся добровольно.

«У нас была запланирована очень важная телеконференция, к которой я долго готовился. Она прошла хорошо, но после окончания я понял, что чувствую себя совершенно больным, – вспоминает Сантьяго. – Становилось все хуже и хуже, и я пошел к врачу, который сказал, что у меня пневмония. На следующее утро меня положили в больницу, и я не мог работать всю следующую неделю. Это был шокирующий момент. Я молод и здоров, но понял, что если буду так перенапрягаться, то перегорю».

Это довольно типичная ситуация для высокоэффективных сотрудников. Исследования, проводившиеся на протяжении пяти лет в Великобритании, показали: на психическое здоровье 20% наиболее эффективных лидеров британских компаний влияет выгорание на работе.

Кто виноват

Легко обвинить в выгорании самих работников. Стереотипы подсказывают, что эти трудоголики соглашаются на дополнительную работу, даже когда полностью загружены. Они привычно ставят работу на первое место, отменяя личные встречи ради того, чтобы закончить дела в офисе.

Отчасти дело действительно в привычках таких людей, но не только в них. Судя по моему опыту, многие компании и руководители действуют тремя распространенными способами, часто не отдавая себе в этом отчета и тем самым еще больше повышая вероятность выгорания лучших работников.

Самых эффективных сотрудников ставят на самые трудные проекты. «Наиболее очевидная разница между высокоэффективными специалистами и их коллегами заключается в том, что им снова и снова поручают самые сложные проекты. Легких проектов у них не бывает», – рассказывает высокоэффективный менеджер ведущей консалтинговой фирмы в области стратегии и менеджмента (назовем ее Лизой). В этом есть логика: естественно поручать наиболее важные проекты лучшим сотрудникам. Но если вы снова и снова будете обращаться к одной и той же небольшой группе людей, то рискуете истощить их.

С помощью высокоэффективных сотрудников компании и руководители компенсируют слабость других членов команды. Лиза описывает еще одну уникальную характеристику положения высокоэффективных специалистов: «Тебя считают образцовым работником и ожидают, что ты будешь поддерживать тех, кто демонстрирует более низкие результаты, и выступать в роли наставника». Старший менеджер ведущей технологической компании (назовем ее Карен) вспоминает о работе над проектом, где она столкнулась с подобной ситуацией: «Я потратила много времени на наставничество и, честно говоря, взяла на себя большую часть работы коллег, потому что этого от тебя и ожидают, когда другие не справляются». Хотя многим звездам нравится быть наставниками для других, они обижаются, когда им кажется, что начальник освобождает от ответственности слабых сотрудников.

20% сотрудников американских компаний жалуются на профессиональное выгорание на, казалось бы, любимой работе, показало совместное исследование Harvard Business Review и Yale Center for Emotional Intelligence, Yale University. Респонденты сказали, что помимо интереса они давно испытывают стресс и раздражение

Высокоэффективных сотрудников просят о помощи в мелочах, не связанных с их работой. «Поскольку ты высокоэффективный специалист, к тебе обращаются как к носителю культуры, наставнику и тому, кто может дать совет», – говорит Лиза. Карен рассказывает аналогичную историю о том, как подобная практика влияет на нее и высокоэффективных членов ее команды: «Их постоянно просят помочь по мелочам: «Ты хорошо делаешь слайды. Можешь сделать мне?», «Ты хорошо разбираешься в WordPress. Можешь добавить эту страницу?» Я начинаю понимать, сколько времени потратила на подобные просьбы за последние несколько недель, и у меня чувство, что я из-за этого ничего не сделала». Если человек не умеет устанавливать границы или говорить «нет», эту проблему часто преподносят как персональную, однако будет честнее рассматривать ее как организационную, ведь самых усердных «вознаграждают» дополнительной работой.

Что делать