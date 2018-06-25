Как выиграть переговоры, когда путей к отступлению нет

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Варвара Гранкова

Наличие альтернативы придает уверенности, позволяет делать более амбициозные предложения, добиваться оптимальных результатов и завершать переговоры в нужный момент. Но часто запасных вариантов нет. Например, недавнее исследование GMAC показало, что среднестатистический выпускник со степенью MBA получает только одно предложение о работе, т. е. не имеет возможности выбрать и рассмотреть другие варианты.

В нашем исследовании мы изучили, как можно воспользоваться преимуществами, которые дает наличие привлекательной альтернативы, просто представив, будто она у вас есть.

Сила воображения

В ходе прошлого исследования мы выяснили: когда у человека есть альтернативные варианты, он не просто увереннее ведет переговоры. Дополнительные варианты помогают более четко очертить рамки этих переговоров.

Мы решили узнать, дают ли такие преимущества только реально существующие альтернативы или достаточно их просто себе представить. Мы провели семь исследований среди более чем 2500 студентов MBA, участников онлайн-опроса и специалистов, которых спросили лично. И предположили, что вымышленное, но привлекательное альтернативное предложение станет ориентиром и мотивирует к тому, чтобы требовать от оппонентов большего.

Отчаянное предложение Ли Стейнберг считается одним из самых успешных спортивных агентов в мире – о его умении вести переговоры ходят легенды. В своей книге «Агент» (Agent) Стейнберг описывает, как в 1975 г. он подписал первый в жизни контракт. У начинающего футболиста Стива Барковского не было тогда ни одного предложения. Но Стейнберг предложил известному футбольному клубу Atlanta Falcons, который входит в американскую национальную футбольную лигу, подписать с Барковским четырехлетний контракт на баснословную сумму в $750 000. Таких контрактов не получали даже опытные футболисты. Руководство Atlanta Falcons сначала возмутилось, но потом подписало контракт с Барковским на $600 000. По мнению исследователей, переговоры Стейнберга с Atlanta Falcons показывают, что иногда отсутствие каких-либо альтернатив позволяет переговорщикам добиваться еще более блестящих результатов, чем переговоры с запасными вариантами. Это происходит оттого, что, принимая решения, люди слишком часто опираются на цифры. Если у переговорщика есть альтернативный, но не очень выгодный вариант, он, скорее всего, будет делать более скромные предложения, чем человек, у которого вообще ничего нет за душой. В случае футболиста можно предположить, что, будь у Барковского еще одно предложение, например контракт на $150 000, Стейнберг опирался бы на эту цифру как на запасной вариант и вряд ли попросил $750 000. Свернуть Прочитать полный текст

В одном из исследований 306 онлайн-участников должны были продать подержанный компакт-диск вымышленному потенциальному онлайн-покупателю и сделать ему первое предложение. Участников разделили на три группы. Одним сказали, что другой покупатель предлагает за диск $8 (альтернатива). У второй группы запасных вариантов не было. Третьим предложили вообразить, что у них есть выгодная альтернатива. Предварительно их попросили представить, какой они ее видят и как бы такой вариант повлиял на ход переговоров на самом деле.

Гипотеза подтвердилась: те, кто мысленно представлял, что у них есть другой покупатель, делали более амбициозные предложения, чем те, у кого альтернативы не было ($11,20 против $8,65). Хотя, что неудивительно, участники, придумавшие альтернативу, предлагали меньшую цену, чем те, у кого действительно был выгодный вариант продажи.

Чтобы понять, помогает ли вымышленная альтернатива достичь более выгодного соглашения в конце переговоров, мы провели лабораторное исследование с участием 300 человек и попросили их договориться друг с другом о цене чашки из Starbucks во время личной встречи. Группы были такие же: у некоторых действительно был запасной вариант, у других его не было, а третьим нужно было придумать альтернативу самим. Мы дали участникам стимул, чтобы они проявили рвение: заработанные на продаже чашки деньги они могли оставить себе.