Как страх помогает предпринимателям преуспеть

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Варвара Гранкова

Страхи предпринимателей рождены не на пустом месте: исследования показывают, что приблизительно 75% предприятий терпят крах в течение первых 10 лет своего существования. Для предпринимателей храбрость – это не отсутствие страха, а способность продолжать делать свое дело.

Но даже успех может вызывать беспокойство. Мы спросили основателя и CEO компании – производителя йогурта Chobani Хамди Улукайю, приходилось ли ему испытывать страх в процессе создания своего многомиллиардного бизнеса. «Ежедневно, – ответил он, – потому что неудача отразилась бы на множестве людей».

Неудача имеет множество последствий: потенциальное банкротство, изъятие банком жилья в уплату долга, навешивание социальных ярлыков, потеря средств к существованию. Не замечать или недооценивать значение этих последствий глупо.

В большинстве исследований провал рассматривался как фактор, замедляющий предпринимательскую деятельность. Наше исследование сфокусировано на нюансах: страх может как замедлять развитие, так и мотивировать. Он не только останавливает предпринимателя, но и является отличным стимулом к успеху. Мы побеседовали с 65 предпринимателями из Великобритании и Канады. Некоторые из них владели сформировавшимся бизнесом, другие находились на ранних стадиях его создания. Мы определили, что страх неудачи – это временная когнитивная и эмоциональная реакция на угрозу потенциальным достижениям. Это скорее состояние, чем свойство характера.

В нашем исследовании выделено семь источников страха, которые неоднократно называли 65 участников:

финансовая безопасность,

способность финансировать предприятие,

личные способности/самоуважение,

потенциал идеи,

угрозы общественному признанию,

способность предприятия функционировать,

альтернативные издержки.

Не все страхи одинаковы.

Важен источник страха. Наше исследование показало, что тревога из-за альтернативных издержек, личной финансовой защищенности или возможности получить финансирование для компании напрямую связана с упорством предпринимателя в достижении своей цели. Если еще до открытия собственного дела предприниматель хорошо обдумывал свой выбор и понимал, что в результате упустит другие возможности в профессиональной или личной жизни, у него была более высокая мотивация продолжать заниматься своим бизнесом. «Это просто заставляет меня проявлять большую агрессивность, чтобы добиться цели так быстро, как я могу», – объяснил один из наших собеседников. Аналогично страх влиял и на настойчивость предпринимателей в решении таких финансовых вопросов, как личная финансовая защищенность или способность получить финансовую поддержку для компании.

Когда же предприниматели боялись за потенциал идеи или сомневались в своей способности создать успешную компанию, это оказывало на них отрицательное воздействие и они снижали активность. Они безжалостно анализировали цифры, и это их парализовывало. Процесс принятия решений замедлялся из-за сбора всех возможных данных, и страх принять неверное решение становился основной движущей силой.

«Вместо того чтобы сидеть на телефоне и пытаться заполучить клиента, вы обсуждаете, почему необходимо привлекать больше клиентов, почему мы больше не звоним клиентам или почему нам следует начать писать им по электронной почте. Вы ведете разговоры вместо того, чтобы действовать», – признался один из предпринимателей.

Страх неудачи может изменить и характер целей, которые предприниматели ставят перед собой. Когда страх велик, люди выбирают или слишком легкие, достижимые цели, или совершенно невозможные. Как это ни парадоксально, выбор невыполнимых целей позволяет нам легче объяснить неудачу.

Опрошенные предприниматели указывали и на свою склонность целиком посвящать себя конкретным целям за счет другой деятельности. Порой это происходило, когда уже было понятно, что выбранный путь ведет в никуда. Если выбор сделан, даже отрицательная обратная связь может вести к росту вложений в проигрышную стратегию.

Как предприниматели могут и должны реагировать на страх неудачи? В ходе исследования мы выявили четыре стратегии, позволяющие предпринимателям обратить страх неудачи себе на пользу.

Наблюдение за своими эмоциями и их контроль.

Эмоциональный интеллект включает как осознание собственных чувств, так и способность контролировать их влияние на наши мысли и поведение. Некоторые из наших предпринимателей справились с этой задачей. «Когда я в плохом настроении, я вижу только отрицательные стороны своих проектов и причины, по которым они провалятся. И тогда я говорю себе, что дело не в проектах, а в моих эмоциях», – рассказывает один из них. «Я учусь не поддаваться тревоге, так как понял, что это временное состояние», – добавляет другой.