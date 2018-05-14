Менеджмент / Управление
Статья опубликована в № 4565 от 14.05.2018 под заголовком: Как нанимать друзей

О чем следует помнить, нанимая на работу друзей

Чтобы сохранить с ними добрые отношения и не нанести ущерб компании
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Я рано пришел в бизнес. Когда мне исполнилось 17, я уже был партнером быстро развивающейся компании и решил позвать на работу близкого друга моего отца. Мне было приятно, что он согласился на мое предложение.

Однако с самого начала я чувствовал себя неловко. Этот человек знал меня с тех пор, как я ходил пешком под стол. Мне было трудно ощущать себя его боссом, и он тоже испытывал похожие чувства. Ситуация обострилась, когда он начал опаздывать на работу и уходить раньше положенного времени, подделывать отчеты о представительских расходах и заключать с клиентами сделки, о которых он никому не рассказывал до момента, когда можно было обналичить чек. Я не знал, как поступить. Когда я высказывал опасения, он отеческим тоном успокаивал меня и говорил, что все в порядке. Когда я жаловался на нарушения правил, он упрекал меня в наивности. Через год страданий я наконец уволил его.

Я поклялся, что больше никогда не буду нанимать друзей. Дружба, считал я, редко может пережить такой драматический поворот в отношениях и нельзя быть другом и начальником одновременно.

С тех пор я повзрослел и понял, что был не совсем прав. Я наблюдал и изучал дружеские отношения между начальниками и подчиненными и даже побывал в обеих ролях. Теперь я знаю, как сделать так, чтобы такое партнерство было удачным. Ключевой фактор – правильное соотношение терпения и откровенности перед приемом на работу и во время нее. Вот как необходимо поступать.

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