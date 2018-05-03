В чем разница между одержимыми работой и просто увлеченными ею

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Ханна, финансовый директор международной компании, трудится в офисе с 9 часов утра до 5 часов вечера, но дома, когда трое ее детей ложатся спать, она проводит за ноутбуком еще четыре часа до полуночи. Иногда она работает и в выходные. Хотя ее рабочая неделя длится 60–65 часов, Ханна сказала, что каждый день чувствует себя бодрой и не испытывает проблем со здоровьем.

Рабочий день Майкла, директора по стратегии в американской страховой компании, начинается в 8 утра и заканчивается не позднее 6 вечера, а в пятницу он свободен после 3 часов дня. В среднем он работает по 45 часов в неделю, но ему трудно отключиться от работы – он постоянно проверяет электронную почту и беспокоится о делах. Несколько месяцев назад при плановом медосмотре врач заметил у Майкла высокий уровень холестерина, что повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Ему выписали препарат для его снижения.

Мы попытались выяснить, в чем вред излишней работы для здоровья. И какова разница между поведением (выбором работать сверхурочно) и складом ума (непреодолимым побуждением работать или тем, что мы называем трудоголизмом). В 2010 г. мы провели исследование в голландском подразделении международной финансовой консалтинговой фирмы, насчитывающей более 3500 работников. Мы обратились к ее сотрудникам с просьбой заполнить анкету, а потом записаться на медицинское обследование. 763 работника выполнили оба условия.

Мы спрашивали участников о склонностях к трудоголизму (например, «я чувствую себя виноватым, когда не занят работой» и «в работе я сам ставлю себе дедлайны и так создаю себе стресс»), об их навыках, трудовой мотивации и среднем количестве рабочих часов в неделю. Также интересовались, испытывали ли они психосоматические расстройства, например головные боли или проблемы с желудком. Из медицинских обследований мы получили данные о различных биомаркерах (например, объем талии, уровень триглицеридов и холестерина, кровяное давление), по которым можно оценивать риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета – так называемый метаболический синдром. Дополнительно мы учитывали пол, возраст, образование и генетическую предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Что показало исследование

Выяснилось, что продолжительность рабочего времени не имеет отношения к проблемам со здоровьем, а вот трудоголизм имеет. От сотрудников, работавших сверхурочно (обычно более 40 часов в неделю), но не одержимых работой, поступило меньше жалоб на здоровье – в отличие от работников с признаками трудоголизма. Мы обнаружили, что вне зависимости от того, работали трудоголики сверхурочно или нет, они чаще жаловались на здоровье и демонстрировали большую потребность в отдыхе, высокую степень цинизма, эмоционального истощения и депрессии.

В отличие от людей, просто работающих сверхурочно, трудоголикам тяжело психологически отключиться от работы. А непрестанные размышления часто сопровождаются стрессом, что мешает восстановиться после работы. У трудоголиков стресс носит хронический характер, что приводит к постоянному переутомлению.