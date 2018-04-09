Менеджмент / Управление
Статья опубликована в № 4543 от 09.04.2018 под заголовком: Планировка офиса влияет на прибыль

Как планировка офиса влияет на прибыль

И почему нужно регулярно менять офисную рассадку
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Многие сотрудники считают реорганизацию офисного пространства пустой блажью. Разбор завалов на столах, паковка вещей, прерывание привычной работы – зачем? Дизайнеры убеждают, что возможность отлучиться со своего рабочего места и поговорить то с одним, то с другим коллегой делает нас общительнее и креативнее, помогает работать сообща. Многие менеджеры с этим согласны. Когда Стив Джобс планировал новую штаб-квартиру Pixar, он, как известно, вывел зону туалетов в атриум – чтобы вынудить сотрудников проходить дополнительное расстояние. Замысел состоял в том, чтобы по пути люди сталкивались и, поговорив о том о сем, могли придумать нечто новое. Однако оценить финансовую отдачу от реконфигурации офиса было практически невозможно – до недавнего времени.

Условия эксперимента

Профессор Университета Карнеги – Меллон Сунки Ли узнал, что условия для проверки концепции «пересадки» сложились сами собой в крупном южнокорейском интернет-магазине, переехавшем в новую штаб-квартиру (компания решила остаться анонимной). В старом здании работало 12 команд, отвечающих за разработку и маркетинг краткосрочных акций по различным категориям продуктов: электронике, детским товарам, одежде и др. Прежний офис был разделен на два помещения по шесть команд. В новой ­штаб-квартире ­компания хотела поместить все команды вместе, однако их пришлось снова разделить на два помещения на одном этаже, совершенно идентичных по оформлению, освещению, оборудованию, расстоянию между командами и столами и близостью к руководству: девять команд посадили в одной комнате, три – в другой. В остальном условия были те же, что в прежнем офисе. Рассадка проводилась без учета индивидуальных предпочтений.

Изучив 38 435 сделок, заключенных 60 мерчандайзерами в течение 200 дней (за 120 дней до переезда и за 80 после переезда), Ли обнаружил, что в увеличившемся отделе мерчандайзеры в среднем нашли на 25% больше новых поставщиков, чем все сотрудники до переезда. Эта разница не стала результатом сотрудничества: она обозначила новое качество работы. Ли утверждает, что произошел сдвиг от «проработки» (воспроизведения предыдущих сделок) к «разведке» (исследованию новых идей). Не менее важно, что дневная выручка на одного мерчандайзера, оказавшегося рядом с новыми коллегами, стала в среднем на 40% выше ($16 510 в день), чем до переезда.

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