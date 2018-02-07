Менеджмент / Управление
Статья опубликована в № 4503 от 07.02.2018 под заголовком: Клерки мечтают о стенах

Нелюбовь россиян к офисам с открытой планировкой усиливается

И что делают работодатели, чтобы побороть эту неприязнь

Сотрудники российских компаний все меньше любят офисы с открытой планировкой (open space), показал опрос работников 90 компаний с выручкой более 100 млн руб. в год, проведенный аналитическим центром «Альфастрахования». 58% работников не хотели бы работать в open space, 27% смирились бы с открытым офисом при условии хорошо оборудованного рабочего места и наличия перегородок, и только 15% сказали, что не против работать в таком формате.

Респонденты отметили, что их все больше раздражает высокий уровень шума, конфликты между коллегами по бытовым вопросам и отсутствие личного пространства.

Партнер «Экопси консалтинга» Мария Макарушкина говорит, что после увольнений оставшиеся сотрудники перегружены работой, открытые офисы способствуют распространению тревожных настроений и напряженность повышается. Сотрудники весь день вынуждены всем улыбаться и вежливо общаться не только с симпатичными коллегами, но и с теми, кто им не нравится. В результате люди теряют энергию и производительность труда падает, полагает Макарушкина.

Как бы не заболеть

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