Концепция открытых офисных пространств меняется
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Компании начинают планировать офисы таким образом, чтобы увеличить их площадь в расчете на одного сотрудника. При этом в расчет площади включаются общественные пространства офиса.
Это один из выводов нового доклада архитектурной и дизайнерской фирмы Ted Moudis Associates, проанализировавшей проекты офисов общей площадью 223 000 кв. м. Многие компании дают своим сотрудникам все больше возможностей выбора, где поработать: в кафе, кухонной зоне, помещениях для отдыха или зонах тишины, следует из доклада Workplace Report за 2017 г.
«5–10 лет назад всех волновало только, сколько человек можно разместить в конкретном помещении и здании. Теперь это принимается за данность и каждый менеджер начиная с самого верхнего уровня сосредоточен на том, каково будет сотрудникам там работать», – объясняет помощник директора Ted Moudis Джейми Фойерборн.
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