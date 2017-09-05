Менеджмент
Статья опубликована в № 4400 от 05.09.2017 под заголовком: Новая концепция открытого офиса

Концепция открытых офисных пространств меняется

Работодатели расширяют площадь общественных офисных зон – гостиных, переговорных залов, кухонь и кафе

Компании начинают планировать офисы таким образом, чтобы увеличить их площадь в расчете на одного сотрудника. При этом в расчет площади включаются общественные пространства офиса.

Это один из выводов нового доклада архитектурной и дизайнерской фирмы Ted Moudis Associates, проанализировавшей проекты офисов общей площадью 223 000 кв. м. Многие компании дают своим сотрудникам все больше возможностей выбора, где поработать: в кафе, кухонной зоне, помещениях для отдыха или зонах тишины, следует из доклада Workplace Report за 2017 г.

«5–10 лет назад всех волновало только, сколько человек можно разместить в конкретном помещении и здании. Теперь это принимается за данность и каждый менеджер начиная с самого верхнего уровня сосредоточен на том, каково будет сотрудникам там работать», – объясняет помощник директора Ted Moudis Джейми Фойерборн.

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