Как люди без высшего образования становятся гендиректорами

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Варвара Гранкова

Работодатели постоянно повышают требования к уровню образования потенциальных сотрудников. Почти треть должностей, которые раньше можно было получить, располагая лишь аттестатом об окончании средней школы, теперь требуют диплома бакалавра, а для каждой четвертой должности, на которую ранее мог претендовать бакалавр, теперь нужно иметь степень магистра. В то же время 75% американцев считают высшее образование слишком дорогостоящим и недоступным.

Работодатели зачастую склонны переоценивать значимость образования из желания обезопасить себя, однако это не способствует снижению числа ошибок при отборе кандидатов. Более того, наниматели упускают из виду огромное количество потенциальных звездных сотрудников.

Компания CEO Genome yже более 20 лет помогает советам директоров и гендиректорам компаний избежать ошибок при выборе и подготовке кандидатов в высшее руководство. За это время специалисты компании создали базу данных из более чем 17 000 досье топ-менеджеров компаний и детально изучили 2600 анкет, чтобы понять, кто достигает высоких позиций и как им это удается. Исследователи по собственному опыту знали, что диплом университета Лиги плюща не гарантирует того, что кандидат окажется хорошим работником. Однако они с удивлением обнаружили, что 8% генеральных директоров в выборке и вовсе не получили высшее образование.

Карабкаться по карьерной лестнице нелегко, но еще больше затрудняет восхождение отсутствие атрибутов успешности, способных привлечь внимание потенциальных работодателей. Так как же 8% генеральных директоров удалось добраться до самого верха карьерной лестницы без диплома о высшем образовании? Они создали себе имидж беспроигрышного кандидата, блестяще реализовав три следующие стратегии.