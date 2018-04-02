Как рассказывать о своих талантах

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Варвара Гранкова

В идеальном мире люди, проводящие собеседования, могли бы сами точно оценить ваши таланты, и вам не пришлось бы хвастаться или рекламировать себя. Но на деле оказывается, что о способностях человека трудно сделать вывод, особенно за непродолжительное время собеседования. Оценки, данные соискателям во время собеседования, лишь на 4% совпадают с теми, что они получают по результатам работы.

Одна из причин неуловимой природы таланта заключается в том, что его легко подделать, особенно когда люди сами заблуждаются насчет собственных способностей. Обмануть других гораздо легче, когда удалось обмануть себя. Неудивительно, что нарциссы и психопаты очень хорошо проходят собеседования. Еще одна причина: те, кто отвечает за оценку таланта, не так талантливо это делают, как они думают, поэтому слишком полагаются на собственную интуицию и неверно интерпретируют основные сигналы, например принимают экстраверсию за социальные навыки, уверенность – за компетентность, а обаяние – за лидерский потенциал.

Что же следует делать, если вы хотите сообщить о своих талантах другим, но не бравируя ими и не выглядя человеком, заблуждающимся на свой счет? Вот четыре простых совета.

Кратко опишите в цифрах ваш опыт

Прошлое поведение не всегда определяет будущее, особенно при изменении ситуации, однако люди хотят быть уверены, что вы уже выполняли аналогичную работу. К счастью, этот вопрос зададут вам одним из первых при оценке ваших талантов, поэтому никто не обвинит вас в хвастовстве, если вы будете просто отвечать на заданный вопрос.

При этом важно быть краткими. Мы живем в эпоху, когда люди не способны надолго концентрировать внимание. Если вы начнете отвечать на вопрос слишком подробно, то рискуете, что люди потеряют к вам интерес и решат, что вы неспособны кратко излагать свои мысли. Это может сработать против вас: людей, которые слишком много говорят о себе, часто воспринимают эгоистичными, высокомерными или даже нарциссами. Кроме того, если вы станете нахваливать свои достижения, не сообщая конкретных деталей, слушатели могут решить, что вы преувеличиваете их.

Поэтому лучше всего выразить свой опыт в цифрах и говорить по существу, например: «Я 18 лет проработал в области/индустрии Х», «Я руководил командой из 75 человек», «Рост нашего направления бизнеса составил 150%» или «Я возглавлял подразделение, на которое приходилось 60% выручки компании». Если вы не знаете, о чем говорить, выберите из своего опыта то, что наиболее соответствует должности, на которую вы претендуете.