Почему нельзя скрывать от работников горькую правду
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Доказано также, что уровень мотивации зависит не только от вознаграждения, но и от нематериальных факторов – уважения и внимания начальства, права самостоятельно принимать решения, благородства целей. Один из наименее исследованных факторов, влияющих на мотивацию, – это степень открытости компании перед своими сотрудниками. Что если работники фирмы узнают больше, в том числе и о негативной стороне дела – например, о том, что их надежды на прибавку к зарплате не оправдаются? Станут ли они работать хуже, или так же, или лучше?
Всегда есть обстоятельства, риски и случайности, о которых руководителю фирмы известно больше, чем подчиненным. Выражаясь языком экономистов, между принципалом, обладающим властью, и агентом (наемным сотрудником) существует информационное неравенство. Стоит ли пытаться «замостить» этот разрыв?
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