Что нужно знать о поиске работы после увольнения

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Варвара Гранкова

После увольнения бывает сложно приняться за поиск новой работы. Как отразить в резюме предыдущую должность, следует ли вообще упоминать о ней? Что говорить на собеседовании? Как сохранять позитивный настрой?

Искать работу всегда непросто, а если ваша уверенность в себе пошатнулась, то этот процесс превращается в настоящую нервотрепку, считает британский специалист по развитию карьеры и автор книги «Код успеха» Джон Лис. «От вас потребуют гораздо больше информации об обстоятельствах вашего ухода с предыдущей работы, чем вы готовы делиться», – говорит он.

«Вы беспокоитесь, что окружающие воспримут ваше увольнение как пятно на репутации и что все немедленно решат, что дело в вас», – добавляет старший советник в фирме по подбору персонала Egon Zehnder, автор книги «Окружите себя лучшими» Клаудио Фернандес-Араос. Пережить увольнение и найти новую работу тяжело, но, преодолев все трудности, вы станете намного более эффективным специалистом. Ниже – несколько стратегий, которые позволят этого добиться.

Найдите причину

Перед тем как искать работу, попытайтесь выяснить, почему предыдущий работодатель вас уволил. Понимание причины поможет оценить препятствия, которые придется преодолевать на рынке труда, поясняет Лис. Возможно, вы не вписались в корпоративную культуру, не сошлись во взглядах с начальником или допускали ошибки в принятии решений.

Он советует аккуратно поговорить с бывшими коллегами или людьми, знакомыми с ситуацией и компанией. Ваша цель – получить объективную оценку, в какой степени увольнение было вызвано вашей личностью, а в какой– внешними факторами. Возможно, имеет смысл поговорить с сотрудниками отдела кадров. После того как вы подпишете документы и дадите эмоциям утихнуть, договоритесь о встрече, чтобы получить разъяснения, рекомендует Фернандес-Араос.

Соискатели иногда слишком рано принимаются за поиск работы, говорит Лис. Возвращение на рынок труда прежде, чем кандидат будет готов к этому эмоционально, может повлечь за собой неприятные последствия. Если вы предстанете перед работодателями, не справившись с грустью, злостью и горечью, вы рискуете выдать себя, и это может нанести вред вашей репутации, предупреждает Лис.

«Возьмите тайм-аут, чтобы прийти в себя перед тем, как всерьез взяться за поиски работы, спросите у надежного и проницательного друга, готовы ли вы», – рекомендует Фернандес-Араос.

Найдите подходящее место

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