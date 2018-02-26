Почему степень MBA мешает начальникам понимать людей
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Винсент Сицилиано был приглашен на пост генерального директора находящегося в кризисе калифорнийского New Resource Bank, чтобы исправить положение дел. За несколько лет Сицилиано выполнил задачу, но столкнулся с непредвиденными трудностями.
После успешных реформ была проведена проверка ключевых показателей организации, которая выявила низкий уровень вовлеченности сотрудников и их недовольство высшим руководством. Сицилиано был удивлен, но посчитал, что такой разлад возник вследствие множества изменений, через которые прошла компания. Он решил, что не нужно ничего предпринимать, потому что со временем все придет в норму.
Год спустя банк инициировал проведение еще одного опроса, на этот раз более конкретного. Результаты заставили задуматься. Серьезное беспокойство вызывал моральный дух: большинство сотрудников, в том числе представители высшего руководства, видели основную причину негатива в гендиректоре.
Неприятная правда
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