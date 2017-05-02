Обладатели дипломов MBA – сущие эгоисты, выяснили ученые

Дэнни Миллер, научный сотрудник и преподаватель Высшей школы бизнеса в Монреале, и Сяовэй Сюй, доцент Род-Айлендского университета, проанализировали работу 444 известных американских гендиректоров, чьи фотографии украшали обложки журналов Fortune, Forbes и BusinessWeek в 1970–2008 гг. Миллер и Сюй изучили стратегии роста и показатели их компаний, а также их зарплату и выяснили, что руководители со степенью МВА чаще действуют в своих интересах, но в ущерб фирме. В частности, они выбирают более дорогостоящие стратегии развития и реже достигают выдающихся показателей, чем не учившиеся в бизнес-школах. Вывод: руководители с дипломом МВА – сущие эгоисты

Профессор Миллер, защищайте свою идею!

Миллер: Было бы здорово выяснить, что выпускники бизнес-школ – более ответственные и эффективные менеджеры. Или по крайней мере не хуже других. Увы, в нашем случае было не так. Генеральные директора со степенью МВА составили четверть нашей выборки. В течение трех лет после их появления на обложке журнала рыночная стоимость их компаний падала на 20% быстрее, чем у неостепененных коллег. И даже через семь лет эта разница оставалась существенной.

Кроме того, руководители с МВА расходуют на поглощения и приобретения почти вдвое больше – даже с поправкой на размер компании, долю заемных средств и т. д. А в год, предшествовавший появлению таких гендиректоров на обложке, потоки денежных средств и внутренняя рентабельность активов их фирм были меньше – вероятнее всего, из-за высоких расходов на стремительный рост.