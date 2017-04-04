Редкие компании доживают до 30-летия

Едва ли не на каждой конференции кто-нибудь да вспомнит: 80% компаний, основанных до 1980 г., не дожили до нашего времени – а через пять лет исчезнут еще 17%. Профессор Дартмутского колледжа Виджей Говиндараджан так часто это слышал, что и сам стал ссылаться на эту статистику, хотя не знал, точна ли она и на чем основаны цифры. В конце концов он и его коллега Ануп Шривастава решили сами ­пристально взглянуть на продолжительность жизни компаний.

Ранее подобные исследования уже проводили – на материале крупнейших компаний из списков Fortune 500 и S&P 500, – но дартмутские профессора решили копнуть глубже и проанализировали все 29 688 компаний, акции которых котировались на фондовом рынке США в период с 1960 по 2009 г. Они разделили компании по десятилетиям (считая от даты выхода на рынок) и выяснили, какой процент из каж­дой группы прожил более пяти лет.

Методика

Анализ подтвердил: жизненный цикл компаний сокращается. Фирмы, вышедшие на рынок до 1970 г., в 92% случаев просуществовали еще пять лет, в то время как у появившихся в 2000–2009 гг. эта цифра упала до 63% – даже с поправкой на крах доткомов и экономический кризис. Исследователи Boston Consulting Group уже проводили подобный анализ в 2015 г. – однако Говиндараджан утверждает, что новые данные принципиально отличаются от прежних.