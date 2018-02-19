Почему нельзя долго извиняться перед клиентом?

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Варвара Гранкова

Нередко извинения приносятся неоднократно – сотрудник всячески старается выразить свое сочувствие и неравнодушие. Новое исследование доказывает: существует опасность переборщить. Если извинения не ограничиваются первыми секундами разговора, удовлетворенность клиентов снижается. В этой ситуации правильнее будет демонстрировать энергию и креативность в поиске решения проблемы – это произведет лучшее впечатление, чем сочувствие и понимание.

Исследователи пришли к этому выводу благодаря эксперименту, позволившему подробно изучить общение сотрудника службы поддержки и недовольного клиента. Многие компании записывают такие разговоры, однако из соображений конфиденциальности не делятся ими. Но группе исследователей под руководством Джагдипа Сингха из Университета «Кейс вестерн резерв» удалось получить и проанализировать 111 видео, снятых у стоек обслуживания в британских и американских аэропортах, для использования в реалити-шоу. Эти записи показывают взаимодействие клиентской службы с пассажирами, которые потеряли багаж, опоздали на рейс или столкнулись с иными сложностями.

«Мы впервые смогли получить не материалы исследований или постфактум-интервью, а непосредственные записи происходящего», – утверждает Сингх.

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