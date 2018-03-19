Как научиться влиять на людей

И как с помощью этого влияния продвигать свои идеи

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Варвара Гранкова

Чтобы быть эффективным в современном корпоративном мире, нужно уметь мотивировать окружающих людей. Но как сделать так, чтобы коллеги поддерживали ваши инициативы и принимали ваши идеи? И чтобы люди обращались к вам за советом и выполняли ваши указания?

Что говорят эксперты

Влияние – это ценность, считает автор книги «Вы – предприниматель» (Entrepreneurial You) Дори Кларк. «Благодаря влиянию вы делаете больше и можете продвигать проекты, которые вам важны и за которые вы несете ответственность, а значит, увеличивается вероятность, что вас заметят, вам повысят зарплату или вы получите новую должность», – говорит эксперт.

Однако получить в современном мире влияние – трудная задача, отмечает автор книги «Признаки силы» (Power Cues) Ник Морган. Из-за информационной перегрузки и темпа жизни у людей ухудшилась концентрация внимания. Тем не менее именно сейчас из-за сильной конкуренции, как никогда, важно уметь влиять на других. Вот несколько советов, которые помогут вам сформировать собственный подход к этому вопросу.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам с любых устройств

Свежий номер в разделе «Газета»

Возможность комментировать статьи

Общее избранное на всех устройствах

Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями Подарки для годовых подписчиков {{gift}}