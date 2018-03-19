Как научиться влиять на людей
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Чтобы быть эффективным в современном корпоративном мире, нужно уметь мотивировать окружающих людей. Но как сделать так, чтобы коллеги поддерживали ваши инициативы и принимали ваши идеи? И чтобы люди обращались к вам за советом и выполняли ваши указания?
Что говорят эксперты
Влияние – это ценность, считает автор книги «Вы – предприниматель» (Entrepreneurial You) Дори Кларк. «Благодаря влиянию вы делаете больше и можете продвигать проекты, которые вам важны и за которые вы несете ответственность, а значит, увеличивается вероятность, что вас заметят, вам повысят зарплату или вы получите новую должность», – говорит эксперт.
Однако получить в современном мире влияние – трудная задача, отмечает автор книги «Признаки силы» (Power Cues) Ник Морган. Из-за информационной перегрузки и темпа жизни у людей ухудшилась концентрация внимания. Тем не менее именно сейчас из-за сильной конкуренции, как никогда, важно уметь влиять на других. Вот несколько советов, которые помогут вам сформировать собственный подход к этому вопросу.
- Доступ ко всем материалам с любых устройств
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}