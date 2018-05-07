Почему начальники не умеют управлять дистанционными сотрудниками

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Варвара Гранкова

Коммуникации на расстоянии – это всегда непросто. Вот несколько примеров неэффективного дистанционного менеджмента, которые, скорее всего, вам знакомы.

В 10 часов вечера корпоративный юрист получает сообщение от коллеги и задается (уже в который раз) вопросом: а существует ли регламент, касающийся обсуждения рабочих моментов в столь поздний час?

После затянувшегося и продуктивного ужина с клиентом руководитель рекламного отдела открывает электронное письмо от своего босса, который напоминает о необходимости вовремя отчитаться о расходах. Раздраженный микроменеджментом, руководитель рекламного отдела немедленно отвечает, не выбирая выражений.

Во время еженедельной телеконференции сотрудник, работающий удаленно, никак не может понять: коллега, который слишком медлит с ответом, действительно находится в режиме выключенного звука или просто не обращает внимания на разговор?

То, что нас можно выключить кнопкой отключения звука на телефоне, означает, что мы живем в трудные времена. Цифровые технологии произвели революцию в коммуникациях, подобную изобретению печатного станка. Они поменяли формат нашего общения – мы говорим кратко. Они влияют на то, что мы слышим: беспорядочная информация, которую мы получаем, зачастую приводит к недоразумениям и путанице.

Люди, которые работают в удаленных командах, постоянно сталкиваются с этими проблемами. По оценкам Института Гэллапа и Бюро статистики труда США, 22% американцев работают из дома, почти 50% из них – в удаленных или виртуальных командах. Рабочие процессы сдвигаются в иную плоскость, так что нам приходится подстраивать под них поведение и навыки.

Почему работа в удаленных командах требует новых коммуникационных навыков? Чего не хватает в наших сообщениях, электронных письмах, групповых звонках и других онлайн-коммуникациях? Языка тела. Даже когда мы находимся близко друг от друга, тон sms или формальность электронного письма могут толковаться по-разному – до такой степени, что даже наши самые близкие друзья могут что-то понять превратно. Такие неправильные толкования создают беспокойство, которое может стоить очень дорого, поскольку оно влияет на боевой дух, вовлеченность и продуктивность.

Дистанционная коммуникация меняет обычный ритм разговора. Задержка между сообщениями часто приводит к тому, что эмоциональные реакции на наши комментарии откладываются или скрываются. Как часто после отправки электронного письма вы немедленно начинали сомневаться, что его правильно воспримут? Сочтет ли ваш босс это письмо посягательством на свое личное время? Сообщит ли вам об этом, если это действительно так? Даже когда такое асинхронное общение входит в привычку, оно все равно может вступать в конфликт с типичными правилами социального взаимодействия. Не получив моментального ответа, мы можем отвлечься, или засомневаться в себе, или даже затаить недовольство на собственную команду. Чтобы производительность оставалась на высоте, дистанционные команды должны находить новые и лучшие способы общения.

Прежде всего, следует различать три вида расстояний в дистанционной командной работе: физическое (время и место), операционное (размер команды, производительность и квалификация сотрудников) и родственное, характеризующее степень близости членов команды (общие ценности, доверие и взаимозависимость). Последнее – самое важное: для менеджеров нет лучшего способа вести свою команду к успеху, чем через сближение сотрудников. Попробуйте переключить большинство удаленных разговоров на видеозвонки. Они намного лучше электронных писем и голосовых звонков помогают установить взаимопонимание и эмпатию между членами команды. Также разработайте виртуальные ритуалы тимбилдинга, которые дадут членам команды возможность регулярно взаимодействовать и на деле применять навыки сотрудничества.

Если общение внутри дистанционной команды хорошо налажено, она умело использует свои сильные стороны и может даже получить преимущество перед командой сотрудников, работающих в одном офисе. Вот несколько успешных приемов.

Не путайте краткость с ясностью