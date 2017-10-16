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Ребекка Найт
Карьера
Статья опубликована в № 4429 от 16.10.2017 под заголовком: Держаться подальше

Как договориться с начальством об удаленной работе

Несколько аргументов, которые помогут убедить несговорчивого босса

Удаленная работа обладает плохой репутацией. Многие считают, что работать из дома – значит валять дурака и смотреть мультфильмы. В действительности же исследования показывают обратное: удаленная работа повышает продуктивность, эффективность и вовлеченность сотрудников. Карен Диллон, соавтор нескольких книг-бестселлеров, утверждает, что работать дома можно так же или даже более продуктивно, чем в офисе. Конечно, возможность работать удаленно вы получите, только если вас ценят как сотрудника, предупреждает Диллон. Вот шаги, которые помогут убедить вашего босса.

Определиться с мотивацией

Сначала сформулируйте, почему вы хотите работать удаленно. Возможно, непрерывные встречи и совещания, неизбежные пустые разговоры в комнате для отдыха мешают выполнять важные задачи. Дома же у вас будет достаточно времени и личного пространства, чтобы концентрироваться на работе, ни на что не отвлекаясь, говорит Николас Блум, профессор Стэнфордского университета. Возможно также, предполагает Диллон, что ваше время и здоровье отнимают житейские трудности: уход за детьми, тренировки или забота о престарелых родителях. Имея же возможность регулярно работать из дома, вы сможете перестроить свою неделю. Какими бы ни были ваши мотивы, вы должны иметь благие намерения. Нечестно говорить начальнику, что вы хотите работать из дома, чтобы быть более продуктивным, а в действительности стремиться просто проводить время дома с ребенком и только изредка проверять почту.

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