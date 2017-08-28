Статья опубликована в № 4394 от 28.08.2017 под заголовком: Осторожно, двери открываются
Пять способов провести с пользой время в пути на работу
Работает лучше тот, кто по дороге не скучает
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А. Таранин
В 2006 г. нобелевский лауреат Дэниел Канеман c коллегами опросили 909 работающих женщин в штате Техас и выяснили, что самое неприятное событие дня для них – утреннее путешествие в офис. Путь домой оказался на третьем месте, работа – на втором.
Опрос, проведенный британским правительством в 2014 г., показал: чем больше времени люди проводят в пути, тем выше их уровень тревожности и слабее удовлетворенность жизнью, ощущение ее осмысленности. Другие исследования дают понять, что после долгой дороги мы больше устаем, хуже работаем и получаем меньше радости от труда.
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