Менеджмент
Статья опубликована в № 4394 от 28.08.2017 под заголовком: Осторожно, двери открываются

Пять способов провести с пользой время в пути на работу

Работает лучше тот, кто по дороге не скучает

В 2006 г. нобелевский лауреат Дэниел Канеман c коллегами опросили 909 работающих женщин в штате Техас и выяснили, что самое неприятное событие дня для них – утреннее путешествие в офис. Путь домой оказался на третьем месте, работа – на втором.

Опрос, проведенный британским правительством в 2014 г., показал: чем больше времени люди проводят в пути, тем выше их уровень тревожности и слабее удовлетворенность жизнью, ощущение ее осмысленности. Другие исследования дают понять, что после долгой дороги мы больше ­устаем, хуже работаем и получаем меньше радости от труда.

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