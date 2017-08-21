Как нефинансисту быстро разобраться в финансовых показателях
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Даже если ваша ежедневная работа не требует от вас знания финансовых тонкостей, чем лучше вы в них разбираетесь, тем устойчивей ваше материальное положение, считает Ричард Рубек, профессор Гарвардской школы бизнеса. В конечном счете, если вы пытаетесь продать продукт или стратегию, вам необходимо обосновать не только их практичность, но и высокую рентабельность. «Люди, принимающие решения, захотят увидеть простую модель, в которой будут отражены доходы, расходы, в том числе накладные, а также порядок движения денежных средств, – говорит Рубек. – Им необходимо понять, чем хороша ваша идея». Джо Найт, партнер и старший консультант Института деловой грамотности, считает, что недостаточная подкованность в финансовых вопросах «препятствует карьере». Вот несколько советов, которые помогут повысить финансовую грамотность.
Освойте язык
Никакого волшебства в финансах нет, а вот непонятных слов хоть отбавляй. Терминологию можно выучить разными способами, было бы желание. Если в вашей компании проводятся тренинги по финансам, обязательно их пройдите. Если же такой возможности у вас нет, запишитесь на аналогичный курс в каком-нибудь образовательном учреждении или интернете. Самые важные понятия, которые необходимо выучить, – как рассчитывать рентабельность, EBITDA, операционную прибыль, выручку и расходы.
Возьмитесь за отчеты
Затем, по мнению Найта, необходимо вникнуть в финансовые отчеты компании. «Ознакомьтесь с балансовым отчетом и проведите его комплексную проверку для того, чтобы понять, как он составлен», – говорит он. Рубек считает, что во время обучения лучше всего записывать финансовые показатели и группировать их по категориям. Так вы поймете, сколько денег тратит ваша компания и на чем она их зарабатывает. Переведите финансовые показатели в проценты, тогда распределение доходов и расходов будет более наглядным.
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