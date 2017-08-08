Методики гибкого управления Agile, Scrum и Kanban улучшают личную жизнь

Статья опубликована в № 4380 от 08.08.2017 под заголовком: Agile в личной жизни

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Алексей Таранин

Все больше компаний берет на вооружение методы управления гибкими проектными командами, которые позволяют в сжатые сроки выводить на рынок продукты более высокого качества. Но эти методы могут сделать более продуктивной и личную жизнь человека. Вот что об этом в интервью HBR рассказал Фрэнк Сосьер, коуч компании FreeStanding Agility.

– Что побудило вас использовать профессиональные решения у себя дома?

– Большая часть моей работы – это коучинг различных команд с целью повышения их эффективности и самоорганизации. Мы с женой как-то разговорились на эту тему и пришли к выводу, что наша семья – тоже своего рода команда из пяти человек и нам могут пригодиться похожие подходы.

– Какие конкретные продуктивные практики вы внедрили в своей семье?

– Во-первых, доски для визуального планирования. Я использую доску для визуального планирования Personal Kanban для регулирования и совмещения профессиональных и личных планов. Она помогает ничего не упустить и сосредотачиваться на нужной задаче в нужное время.