Методики гибкого управления Agile, Scrum и Kanban улучшают личную жизнь
- Дана Русманьер
- / Harvard Business Review Россия
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Все больше компаний берет на вооружение методы управления гибкими проектными командами, которые позволяют в сжатые сроки выводить на рынок продукты более высокого качества. Но эти методы могут сделать более продуктивной и личную жизнь человека. Вот что об этом в интервью HBR рассказал Фрэнк Сосьер, коуч компании FreeStanding Agility.
– Что побудило вас использовать профессиональные решения у себя дома?
– Большая часть моей работы – это коучинг различных команд с целью повышения их эффективности и самоорганизации. Мы с женой как-то разговорились на эту тему и пришли к выводу, что наша семья – тоже своего рода команда из пяти человек и нам могут пригодиться похожие подходы.
– Какие конкретные продуктивные практики вы внедрили в своей семье?
– Во-первых, доски для визуального планирования. Я использую доску для визуального планирования Personal Kanban для регулирования и совмещения профессиональных и личных планов. Она помогает ничего не упустить и сосредотачиваться на нужной задаче в нужное время.
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