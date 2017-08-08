Менеджмент
Статья опубликована в № 4380 от 08.08.2017 под заголовком: Agile в личной жизни

Методики гибкого управления Agile, Scrum и Kanban улучшают личную жизнь

Как использовать профессиональные инструменты управления в домашней жизни

Все больше компаний берет на вооружение методы управления гибкими проектными командами, которые позволяют в сжатые сроки выводить на рынок продукты более высокого качества. Но эти методы могут сделать более продуктивной и личную жизнь человека. Вот что об этом в интервью HBR рассказал Фрэнк Сосьер, коуч компании FreeStanding Agility.

– Что побудило вас использовать профессиональные решения у себя дома?

– Большая часть моей работы – это коучинг различных команд с целью повышения их эффективности и самоорганизации. Мы с женой как-то разговорились на эту тему и пришли к выводу, что наша семья – тоже своего рода команда из пяти человек и нам могут пригодиться похожие подходы.

– Какие конкретные продуктивные практики вы внедрили в своей семье?

– Во-первых, доски для визуального планирования. Я использую доску для визуального планирования Personal Kanban для регулирования и совмещения профессиональных и личных планов. Она помогает ничего не упустить и сосредотачиваться на нужной задаче в нужное время.

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