Как руководителям стимулировать креативность сотрудников
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Любая компания хочет быть одной из лучших и инновационных в своей отрасли, а для этого нужны сотрудники с высоким уровнем креативности. В советах из разряда «как повысить креативность» нет недостатка, но куда важнее понять, как руководителям, которые постоянно заняты, применять их на практике. Я обсудила этот вопрос с несколькими наиболее инновационно мыслящими руководителями из ключевых отраслей (от технологических до консультационных и производственных), и вот что они рассказали.
Ищите необычное
Исследования показывают, что ярче всего креативность проявляется в незнакомой обстановке. Одна из работ рассказывает, что несколько дней, проведенных на природе без гаджетов (событие само по себе необычное и непривычное для большинства людей), способны вызвать рост креативности на 50%.
Но что делать, если удалиться в лес на несколько дней невозможно? Как найти время на новые впечатления и ощущения? Териксон Фернандо, бывший креативный директор в компании Hubbl (которая продана компании Airpush за $10 млн), сейчас работающий креативным директором компании Sattva, пытается включить функцию наблюдения в ежедневный рабочий график. «Наша вселенная наполнена идеями, и там уже есть то, что мы пытаемся придумать, поэтому я ищу подсказки в жизни, наблюдая за каждой мелочью и допытываясь, как, почему и что меня окружает», – объясняет он.
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