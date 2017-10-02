Как работать, когда болеет ребенок
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«Мама, папа, я плохо себя чувствую» – эта фраза и тот вялый, бледный, безучастный вид, который бывает у ребенка, когда он заболевает, вызывают страх у каждого, кто с этим сталкивался. Что бы ни болело у вашего ребенка, с уверенностью можно сказать две вещи.
1) Следующие 24 часа вы будете волноваться о его самочувствии и делать все, чтобы он поправился.
2) Одновременно с решением домашних проблем вы будете отчаянно пытаться выполнять ваши рабочие обязанности, что будет, мягко говоря, нелегко.
Как объяснить начальнику, что у вас не получится присутствовать на важном совещании в отделе продаж? Как проверить, дала ли нанятая в последний момент няня правильное количество лекарства вашим двойняшкам? Как вовремя отправить клиенту ваше предложение, если все утро вы провели у педиатра?
Найти одно простое решение для этих проблем не получится, но советы ниже помогут вам организовать рабочие взаимоотношения, лечение ребенка и собственное поведение таким образом, чтобы выйти целым и невредимым из одного из самых сложных периодов в жизни каждого работающего родителя.
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