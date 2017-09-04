За продвижение сотрудника по службе ответственны гены

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Алексей Таранин

Проанализировав результаты долгосрочного исследования, в котором приняли участие 918 жителей новозеландского города Данидина, Дэниел Бельски, профессор Медицинской школы Университета Дьюка, и его коллеги нашли связь между наличием у человека определенных генов и социально-экономическим благополучием. Вывод: жизненный успех зависит от генов.

– Профессор Бельски, защищайте свою идею!

– ДНК – это не судьба, но кое-­что о нашем характере и достижениях она все-таки говорит. Мы проанализировали генетическую информацию о людях, родившихся в одном городе, и результаты их опросов (мы регулярно беседовали с ними на протяжении первых 40 лет их жизни) и пришли к интересному выводу. Оказалось, что носители определенных вариантов генов, или аллелей (связь этих аллелей с уровнем образования уже была замечена в других исследованиях), в детстве развивались быстрее сверстников, а в подростковом возрасте ставили себе более высокие цели. Позже, повзрослев, они получали более качественное образование, более престижную работу, больше зарабатывали, завязывали контакты с более успешными партнерами, были легче на подъем, лучше адаптировались в обществе, грамотнее распоряжались деньгами и накапливали больше активов. Все это наводит на мысль, что наше будущее предопределено генами. Но мы знаем также, что развитие человека зависит от сложного взаимодействия генов и окружающей среды. Нас формируют природа и воспитание. Мы только начинаем понимать, как играет этот дуэт.

– То есть вы не предлагаете проводить внутриутробных анализов или обследовать новорожденных, чтобы предсказывать их способность, скажем, к научной или административной работе?