Как завышенные цели портят сотрудников

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Алексей Таранин

Когда в 2001 г. обанкротилась Enron, одна из самых больших энергетических компаний мира, ударная волна от этого события прошла по всему корпоративному миру. Откровения о систематических подлогах, обмане и коррупции по всей организации вскрыли разрушительные последствия аморального поведения в бизнесе. Скандал вокруг Enron породил основополагающий вопрос о причинах возникновения (и даже укоренения) подобного поведения. Одна из причин, которую назвали как независимые эксперты, так и должностные лица самой организации, – способ постановки задач в Enron. В компании было принято ставить сотрудникам очень трудные и конкретные цели, что и стало ключевой причиной неправильного поведения.

Постановка целей – один из оправдавших себя инструментов, который управленцы используют для повышения мотивации и эффективности сотрудников. Цели – неотъемлемая часть большинства процессов оценки эффективности сотрудников, их выполнение обычно связано с зарплатами, премиями и вознаграждениями. И в то же время амбициозные цели связаны с безнравственным поведением – не только в случае с Enron и другими корпоративными скандалами, но и во все большем количестве академических исследований. Они показывают: когда люди получают конкретные и сложные задачи, это часто побуждает их к обману или попыткам ложно представить результаты своей работы. Это вдохновило нас на более тщательное исследование связи между постановкой целей и аморальным поведением. В частности, мы хотели разрешить очевидный вопрос: если завышенные цели заставляют людей вести себя неэтично, почему же эта управленческая практика все еще популярна в бизнесе? И если постановка особых и сложных целей настолько распространена, то почему аморальное поведение не встречается еще чаще?

Мы предполагаем, что ответ кроется в личностных различиях. Хотя некоторые люди, перед которыми ставятся завышенные цели, возможно, будут действовать нечестно, есть и другие, которые устоят перед искушением.

Склонны к самооправданию

Чтобы проверить нашу гипотезу, мы провели эксперимент. Черта характера, на которой мы сосредоточились, – склонность к оправданию аморального поведения, т. е. способность представлять неэтичный поступок так, будто он совершается ради чего-то ценного или с учетом моральной стороны дела. Мы предположили, что люди с высокой склонностью к оправданию аморальных поступков могут использовать рабочие цели как предлог для безнравственного поведения, а те, у кого такая склонность ниже, не будут рассматривать амбициозные цели как причину для обмана.

Страдают за этику Компания Strategy&, подразделение PwC, проанализировала отставки топ-менеджеров 2500 крупнейших публичных компаний по всему миру и выяснила, что за последние пять лет доля принудительных увольнений гендиректоров в них упала с 31 до 20%. Однако выявилась другая интересная тенденция: при общем сокращении количества принудительных отставок вырос процент увольнений гендиректоров из-за нарушений этического характера (5,3% в период с 2012 по 2016 г. против 3,9% в предшествующие пять лет). Гендиректоров увольняли по этическим соображениям, когда в компании происходил какой-либо скандал или сам топ-менеджер вел себя недостойно: попадался на мошенничестве, брал взятки, оказывался замешанным в сексуальном скандале или занимался инсайдерской торговлей.

Для нашего онлайн-исследования мы привлекли 106 сотрудников, работающих полный день на разных должностях и в разных отраслях. Все участники прошли тест на склонность к самооправданию, в котором они должны были оценить уровень своего согласия с утверждениями вроде «Можно приукрасить правду, чтобы компания не попала в сложное положение» по шкале от одного («Совершенно не согласен») до пяти («Полностью согласен»). Более высокая оценка в тесте показывала более высокий уровень оправдания аморального поведения. Затем участники прошли два теста на неэтичное поведение. Половине из них мы дали амбициозные и конкретные цели, к которым они должны были стремиться во время теста, а остальным просто сказали работать как можно лучше. Это исследование было недавно опубликовано в Journal of Business Ethics.