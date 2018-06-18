Как правильно просить коллег о помощи

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Варвара Гранкова

Исследования в области нейробиологии и психологии показывают, что страх попросить о помощи часто связан с чувством неопределенности, с риском быть отвергнутым, лишиться статуса и, возможно, независимости. Эти чувства активируют в мозге те же зоны, что и физическая боль. Однако современный бизнес устроен так, что кросс-­функциональные коллективы, адаптивные технологии управления проектами и матричные или плоские структуры так или иначе подразумевают постоянное взаимодействие с руководителями, коллегами и подчиненными. Не только результаты работы, но и продвижение по карьерной лестнице зависят от умения обращаться за советом, рекомендациями и ресурсами. По некоторым оценкам, в от 75 до 90% случаев люди помогают друг другу именно в ответ на просьбу.

Издержки и выгода

Простейший способ научиться обращаться за поддержкой – понять, что, как ни странно, большинство готово протянуть нам руку помощи. Проанализировав результаты собственных давних экспериментов, профессор Корнелльского университета Ванесса Бонс выяснила: незнакомцы на 48% чаще, чем ожидается, откликаются на просьбы о помощи. Кроме того, согласно исследованиям, мы не понимаем, как много усилий они готовы приложить, чтобы поддержать нас. Опубликованное в 2017 г. исследование швейцарских ученых показало: люди, решившие потратить даже небольшую сумму на других, чувствуют себя счастливее тех, кто планирует потратиться только на себя.

Если хотите, чтобы на вашу просьбу откликнулись, переключите внимание человека. Ваш визави должен почувствовать: он помогает по собственной воле, а не по принуждению. Поэтому избегайте намеков на то, что помощь – это обязанность или чье-то указание. Не говорите «Я могу попросить вас об одолжении?», после чего люди чувствуют, что их загнали в угол. Не извиняйтесь: «Мне ужасно неловко вас напрягать...» – потому что помощь выглядит как нечто тягостное. Не делайте акцент на взаимности услуги («В следующий раз я вам помогу»): никто не любит быть в долгу и работать по бездушной схеме «ты – мне, я – тебе». Не пытайтесь преуменьшить свои потребности фразами «Я вообще редко прошу о помощи» или «У меня совсем незначительная просьба» – они намекают на то, что помощь не очень нужна. Вместо этого произносите подкрепляющие фразы-ключи, встраивая их в конкретные просьбы. Эти фразы можно использовать и в повседневном общении, чтобы заранее «запрограммировать» людей на отзывчивость.

Три ключа