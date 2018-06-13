Что делать с плохим начальником

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Варвара Гранкова

Плохой начальник – это не просто неприятность на службе. Если руководитель манипулирует сотрудниками, демонстрирует пассивную агрессию, присваивает чужие заслуги и критикует сверх меры, это может привести к травле на работе, неудовлетворенности ею, психологическому стрессу и депрессии. Таковы выводы исследования, проведенного Манчестерским университетом. Авторы опросили более чем 1200 человек. Тех, кто страдает от невыносимых начальников, немало. По данным некоммерческой организации Mental Health America, собранным по 17 000 работников из 19 отраслей, 64% сотрудников считают, что не получают адекватной поддержки от босса. Другое исследование отмечает, что 44% сотрудников увольняются из-за плохого начальника.

Труднее всего подчиненным приходится, когда они сталкиваются с пассивной агрессией начальника. У пассивно-агрессивного поведения существует много различных проявлений. Некоторые менеджеры намеренно ограничивают доступ к необходимой информации или стремятся все контролировать сверх меры. Другие стравливают работников, демонстративно их игнорируют или проявляют хроническую нерешительность. Необходимость подчиняться такому руководителю может оказывать сильное влияние на сотрудника как в рабочее, так и в нерабочее время. Но усилия и успех на работе не должны определяться исключительно рамками, которые устанавливает руководитель. Ниже приведены три стратегии, которые помогут сотруднику сохранить эмоциональное и психическое здоровье, даже если его босс не бережет свое.

Предвосхитить и подготовиться

Я работал с топ-менеджером, который отчитывался перед главой отдела по североамериканскому региону в их компании. Тот любил поиграть в игру «Мне известен секрет», намекая на информацию, к которой имел доступ в отличие от этого топ-менеджера. Как в случае с большинством людей с пассивно-агрессивным поведением, это была хитроумная форма ухода от прямого конфликта. Вместо того чтобы открыто выразить свое несогласие, он говорил: «Мне понятно, почему вам ситуация видится так, но необходимо учесть и другие факторы, о которых вы на вашей должности не знаете». Когда топ-менеджер пытался уточнить, какие это факторы, его начальник отвечал, например, так: «Я не вправе разглашать их сейчас». Это не оставляло топ-менеджеру иного выбора, кроме как соглашаться с любым решением руководителя.

Я посоветовал моему клиенту, топ-менеджеру, с самого начала задавать такой вопрос: «Располагаю ли я всей необходимой для принятия решения информацией или у вас есть информация, которая может изменить мои действия?» Этот вопрос вынуждал начальника либо с самого начала взять на себя ответственность за решение, либо дать свободу моему клиенту принимать свое решение. Не позволяйте застать себя врасплох – установите параметры и обговорите заранее ожидания, чтобы ограничить возможность руководителя прибегать к пассивно-агрессивным методам в критические моменты.

Не опускайтесь до их уровня