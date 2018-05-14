Если новый начальник не сработался с подчиненным
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Представьте, что сотрудник долго работает в компании, получает награды и премии, но потом внезапно охладевает к работе. Профессиональное выгорание? В 99,9% случаев причина иная – сменившийся начальник. Новый руководитель может иначе оценивать плоды труда подчиненных, нежели его предшественник, и иначе понимать эффективность. И результаты труда сотрудников, которыми был доволен старый начальник, начальника нового не удовлетворяют. Тщетно подчиненные пытаются возражать, что трудятся добросовестно, – начальник окажется прав априори.
Пример: в крупной иностранной компании много лет работал медицинский представитель. Она была на хорошем счету, но во время ее второго декретного отпуска сменился ее непосредственный начальник. Преемник формально не выражал недовольства ее работой, но взаимопонимания и доверия между начальником и подчиненной не возникло. Торговый представитель резко охладела к работе. В конце концов компания предложила ей уволиться.
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