Сколько должен длиться неполный рабочий день

Какую продолжительность сокращенного рабочего дня установить для сотрудниц – молодых мам, чтобы они сохраняли право на пособие по уходу за ребенком? Этот вопрос задает себе каждый менеджер по персоналу, если в компании есть работницы с маленькими детьми. Ответ отнюдь не очевиден.

На практике все просто: сотрудницы просят сократить рабочее время формально, например на 1 час в неделю, а на самом деле работают полный день. Компании с этим соглашаются, ведь они заинтересованы, чтобы работница трудилась постоянно и полное время. И именно этот один час становится камнем преткновения в споре с Фондом социального страхования (ФСС).

У ФСС своя позиция. В соответствии со ст. 256 Трудового кодекса (ТК) сотрудник, находящийся в отпуске по уходу за ребенком, имеет право на неполный день, а также на пособие. Но пособие выплачивается из средств ФСС, который компенсирует затраты работодателю, и фонд тщательно проверяет правильность действий компании.

Позиция ФСС такова: по закону «Об обязательном социальном страховании на случай временной трудоспособности и в связи с материнством» пособие – это компенсация утраченного из-за неполного дня заработка. Но 1 час в неделю, т. е. 10–15 минут в день, – лишь формальное уменьшение дня. Утраты заработка в таком случае нет, пособие считается нецелевым, а запрос компании о возврате средств, на самом деле, считают в ФСС, продиктован желанием получить дополнительную выгоду. К тому же трудовой день сокращается для того, чтобы у мамы было больше времени посидеть с малолетним ребенком, а 10–15 лишних минут в день ничего не решают. Поэтому выплата пособия может быть признана необоснованной и ФСС откажется возмещать затраты работодателя. Наглядный пример – определение Верховного суда от 18.07.2017 N 307-КГ17-172. Рабочий день сотрудницы составлял 7,92 часа в день, и фонд решил, что это формальное сокращение. Компания получила отказ в возмещении расходов на выплату пособия на 165 000 руб.

Еще несколько лет назад суды были на стороне работодателей. Они считали, что при любом сокращении рабочего дня сотрудница имеет законное право на зарплату и пособие. Трудовой кодекс никаких ограничений не содержит. Но в последнее время тенденция сменилась – судебные органы внимательно изучают «хронометраж». И работодатели оказываются в тупике. По ст. 256 ТК сотрудница имеет право на неполный день, продолжительность которого ничем не регламентируется. Однако фонд и суды могут признать запрос работодателя о возмещении расходов на выплату пособия попыткой обогащения и отказать. Административных и уголовных рисков здесь нет, но финансовые потери работодателей могут быть существенными.

Как этого не допустить?

Мы рекомендуем сокращать рабочее время таким образом, чтобы пособие по уходу за ребенком и зарплата, начисленная пропорционально отработанному времени, не превышали в сумме общий доход, установленный в трудовом договоре. Какое время можно считать приемлемым для сокращения с точки зрения надзорных органов? Последняя практика показывает, что это 1 час в день. Можно вступить в спор с ФСС – работодатели вправе обжаловать решение фонда в суде, но сроки и исход дела непредсказуемы.