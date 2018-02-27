Как платить зарплату, не нарушая закон

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Трудовой кодекс (ТК) обязывает начислять заработную плату дважды в месяц. Большинство компаний делят выплаты на сопоставимые части, скажем 50 и 50% либо 40 и 60%. Но мало кто может объяснить выбор такой пропорции, часто компании признают, что просто делят сумму пополам. Есть и другие примеры – начислять 1000–2000 руб. при первой выплате, а остаток – при окончательном расчете. Такое практикуется в разных отраслях, от розничной торговли до тяжелого машиностроения. Этот вариант удобен бухгалтерии и финансовому департаменту, потому что позволяет оптимизировать нагрузку на корпоративный бюджет. Да и сама компания вроде бы остается в правовом поле, ведь зарплата начисляется дважды в месяц, как и положено по закону.

На самом деле ТК указывает, что зарплату необходимо выплачивать не реже чем два раза в месяц. Делать это можно и чаще, хоть ежедневно – конкретные даты выплат устанавливаются в правилах внутреннего трудового распорядка, коллективном договоре или индивидуальных трудовых договорах. Однако тогда бухгалтерия вряд ли сможет эффективно заниматься другими вопросами, кроме расчета зарплат. Понятий «аванс» и «постоплата» в законе нет, как нет и указаний, в каких пропорциях начислять заработок. Есть лишь требование перечислить зарплату не позднее 15 дней по окончании периода, за который она начислена. То есть заработанное за февраль сотрудник должен получить не позднее 15 марта.

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