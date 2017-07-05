Менеджмент
Статья опубликована в № 4356 от 05.07.2017 под заголовком: Проверок стало больше

Как пройти проверку трудовой инспекции

У вас могут проверить даже количество выданного мыла
Елена Кожемякина

Проверки – один самых болезненных вопросов для бизнеса в нашей стране. Увы, опасения возникают не на пустом месте, а размеры выписанных штрафов на одну компанию легко могут достигать и 15 млн, и даже 45 млн руб.

Только в Москве во втором полугодии 2016 г. по итогам проверок инспекций предприятия выплатили административные штрафы на сумму 248,3 млн руб. Это в 2 раза больше, чем за тот же период 2015 г. На что обращают внимание инспектора при проверке? Успешная практика BLS позволяет мне выделить ряд основных моментов.

Трудовые договоры

В первую очередь инспекция попросит показать трудовые договоры, а особый ее интерес вызовет договор генерального директора. По нашему опыту, в этом документе всегда есть ошибки и недочеты, не соответствующие трудовому законодательству. Чаще всего это неправильно указанное место работы, непрописанные условия труда или размер оклада, отсутствие подписи сотрудника и т. д.

Отдельное внимание проверяющие уделяют договорам с иностранными гражданами (экспатами) и льготными категориями (инвалидами, беременными женщинами, молодыми мамами). Поэтому в первую очередь проверьте на соответствие законодательству трудовой договор генерального директора.

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