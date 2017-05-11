Менеджмент
Статья опубликована в № 4318 от 11.05.2017 под заголовком: Советы юриста: Как правильно заключать срочные трудовые договоры, чтобы не оказаться в суде

Как правильно заключать срочные трудовые договоры, чтобы не оказаться в суде

Самое сложное – правильно обосновать срок договора
Елена Кожемякина, управляющий партнер BLS

Когда работодатель предлагает сотруднику оформить срочный трудовой договор, это всегда повод для тревоги – и для сотрудника, и для самого нанимателя. Причина проста. Работодатель планирует уволить человека в ближайшее время без дополнительных компенсаций и опасается возможных противоречий с законами. Сотрудник же тревожится потому, что знает, что его работа будет короткой и непостоянной, а договор с ним обязательно расторгнут.

 В кратковременных договорах именно обоснование срока – самый сложный нюанс, из-за которого возникают конфликты и судебные тяжбы. Но практика показывает, что, как правило, компании не вникают в детали Трудового кодекса (ТК) и как раз обоснование сроков в договорах описывается неясно. А суды, напротив, очень придирчиво относятся к обоснованию срочных договоров. Один из самых частых вопросов, задаваемых судьями на слушании любого такого дела: «Наступили ли условия для завершения договора?» Предприятиям нужно выстроить четкую систему оформления временных работников, чтобы минимизировать судебные риски.

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