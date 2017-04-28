Предпринимательство
Статья опубликована в № 4312 от 28.04.2017 под заголовком: Советы юриста: В чем ошибаются предприниматели, оформляя гендиректора на работу

Какие ошибки совершают предприниматели, оформляя на работу генерального директора

Семь советов собственникам бизнеса
Елена Кожемякина, управляющий партнер BLS

При аудите кадровых документов мы сталкиваемся с одной и той же проблемой у клиентов: трудовой договор генерального директора не отвечает требованиям законов. Хоть одна ошибка, да имеется.

Однако при любой проверке трудовой инспектор посмотрит этот договор в первую очередь. А штраф за несоответствие трудового договора Трудовому кодексу (ТК) составляет 110 000 руб.

 Первая ошибка – в самом начале документа. Многие в договоре не указывают дату начала работы руководителя, а это обязательное требование закона. Если на момент оформления дата неизвестна, достаточно позднее всего лишь сделать дополнительное соглашение, в котором ее и указать. Такое регулярно встречается, если директор – иностранный гражданин.

Если директор – экспат, в трудовом договоре обязательно должны быть ссылки на разрешительные документы, дающие право работать в России. Чаще всего бывает, что, когда директора оформляют, этих данных у менеджера по персоналу нет, а когда разрешение на работу в нашей стране получено, кадровик забывает сделать дополнительное соглашение к трудовому договору.

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