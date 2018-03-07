Как мотивировать людей трудиться в выходные
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Сменный график работы – тонкое искусство, осваивать которое многим приходится по производственной необходимости. Детали не описаны в трудовом законодательстве, а менеджерам по персоналу надо организовать и отладить взаимозаменяемость людей. Верстать график приходится регулярно: кто-то уволился, заболел, перевелся на другую должность или в компании изменилась производственная обстановка. И самое сложное – ознакомить персонал с планами работодателя. Вот и получается, что простая, казалось бы, задача превращается в испытание.
Статья 103 Трудового кодекса (ТК) обязывает знакомить сотрудников с графиком смен не позднее чем за месяц до введения его в действие. Корректировать режим также необходимо за один месяц. И это, по сути, единственное упоминание о сменном графике в законах. Открытым остается вопрос, как получить подпись, если человек в отпуске или на больничном. Вернувшись, он может не согласиться с изменениями в компании и имеет право отказаться от корректировок, сославшись на уже истекший дедлайн. Компания фактически не может ввести новое расписание, не ознакомив работника своевременно, а он будет успешно отстаивать прежний режим.
Чтобы избежать подобных рисков, следует указывать все детали в трудовом договоре и правилах внутреннего трудового распорядка. В частности, надо пояснить, сколько смен действует в сутках, когда они начинаются и заканчиваются, порядок их чередования. Например, указать в договоре, что человек трудится в соответствии с определенным графиком смен или по определенному режиму, если он не успел ознакомиться с новым графиком. Таким образом будет закреплена обязанность соблюдать и основное расписание, и запасное. Это исключит манипуляции, если сотрудник не будет соблюдать установленный режим работы.
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