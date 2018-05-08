Если сотрудник открыл свой бизнес
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Пример из практики: исследуя рынок, производитель садового инвентаря обратил внимание, что у одного из конкурентов очень схожая ценовая политика, упаковка и что продукция конкурента продается в тех же магазинах, что и товары этого производителя. Выяснилось, что соперником компании является ее же сотрудник, открывший собственную фирму. И такие случаи нередки.
В какой-то момент работодатель может обнаружить, что один из его сотрудников открыл собственный бизнес в той же сфере, в которой подвизается сама компания, или в смежной. Но работник продолжает трудиться в компании, имея доступ к коммерческой тайне и другой конфиденциальной информации. Подобная ситуация поставит в тупик любого работодателя. Первая мысль – тут же расстаться с сотрудником, который, по сути, угрожает бизнесу. Однако российские законы не запрещают работникам заниматься бизнесом. Конституция декларирует свободу предпринимательства, а Трудовой кодекс напоминает, что работодатель не имеет права ограничивать действия сотрудника в нерабочее время. Сотрудник вправе выбирать себе любую деятельность, а его обязанности перед работодателем заключаются только в исполнении трудового договора. Получается, что выбор действий у работодателя, которому создает конкуренцию бизнес сотрудника, невелик. Так что же делать?
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