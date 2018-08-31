Какие отрицательные черты есть у Илона Маска

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История знает немало успешных людей, которые прославились не только своими достижениями, но и эксцентричным и переменчивым характером Joshua LOTT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Независимо от того, как вы относитесь к Илону Маску, нельзя не признать, что он успешен. Маск был одним из основателей PayPal, а после продажи компании запустил несколько проектов, призванных изменить привычные взгляды человечества на производство электроэнергии, транспорт, взаимодействие с компьютерами и исследование Солнечной системы. Все эти проекты объединяет одно стремление (и это нечто большее, чем одержимость какой-то идеей) – дать людям устойчивое и надежное будущее, сделав ставку на блестящие разработки и нестандартное мышление. Конечно, вопрос об окончательном успехе этих начинаний остается открытым, но до сих пор они превосходят все ожидания и вдохновляют людей во всем мире.

Выдающийся предпринимательский талант Илона Маска, который выражается в способности находить для оригинальных и полезных идей практические решения, не вызывает сомнений. И все же Маск в последнее время часто демонстрирует другую свою сторону: нахальство по отношению к инвесторам, журналистам и сотрудникам, дерзкие посты в социальных медиа, сложности с восприятием критики. Такое поведение идет вразрез с его гуманистическим видением и стремлением к положительным изменениям и подрывает репутацию лидера. А New York Times даже опубликовала статью о Маске под названием «Илон Маск, Дональд Кремниевой долины».