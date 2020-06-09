Как сохранить работу в кризис

Мы много лет наблюдали за тем, как сокращают людей, и исследовали, как ведут себя сотрудники в стрессовых ситуациях. Мы заметили, что работу сохраняют чаще всего те, кто смотрит правде в глаза и строит четкие планы на будущее, хотя без удачи тоже не обойтись. И хотя вы не можете повлиять на решения о сокращении штата, многое в ваших руках. Что же сделать, чтобы карьера не застопорилась и вы не пали жертвой сокращений?