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Как переосмыслить карьеру в кризис

Пять простых принципов, которые помогут в трудные времена
Эрминия Ибарра
Варвара Гранкова для Ведомостей

Неожиданные события и потрясения нарушают привычный порядок жизни, заставляют нас выйти из зоны комфорта и искать ответы на вопросы, что для нас важно и чем нам следует заниматься. Во время сегодняшней пандемии множество людей переосмысливают свою карьеру. Но подходящий ли сейчас для этого момент? Даже для тех из нас, кому повезло не заболеть, не ухаживать за заболевшими и не остаться без заработка, пандемия усилила психологическую, финансовую и даже бытовую неопределенность. Ситуация кажется угрожающей. Согласно исследованиям, в такое время мы ведем себя консервативно – совсем не так, как должны поступать, планируя изменения в карьере. Тяжело идти навстречу переменам, если будущее неоднозначно, а риск пугает.

Как сбалансировать желание выжить и растущую потребность попробовать что-то новое после окончания кризиса? Я изучаю карьерные изменения последние 20 лет, наблюдала за зарождением и крахом доткомов, финансовым кризисом 2008 г. и последующим длительным ростом рынка, который остановила пандемия. Как показала практика, несколько простых принципов помогают людям в трудные времена переосмыслить карьеру.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных