Как переосмыслить карьеру в кризис

Неожиданные события и потрясения нарушают привычный порядок жизни, заставляют нас выйти из зоны комфорта и искать ответы на вопросы, что для нас важно и чем нам следует заниматься. Во время сегодняшней пандемии множество людей переосмысливают свою карьеру. Но подходящий ли сейчас для этого момент? Даже для тех из нас, кому повезло не заболеть, не ухаживать за заболевшими и не остаться без заработка, пандемия усилила психологическую, финансовую и даже бытовую неопределенность. Ситуация кажется угрожающей. Согласно исследованиям, в такое время мы ведем себя консервативно – совсем не так, как должны поступать, планируя изменения в карьере. Тяжело идти навстречу переменам, если будущее неоднозначно, а риск пугает.